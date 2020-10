Fuori bolla

Mentre in Italia impazza la discussione per il da farsi per la gara di campionato che avrebbe dovuto vedere scendere in campo Juventus e Napoli, la Asl di Torino ha reso noto che invierà alla Procura della Repubblica una segnalazione di mancato rispetto dell'isolamento fiduciario da parte di alcuni tesserati della Juventus, dopo che nel gruppo squadra erano stati individuati alcuni soggetti positivi. Da segnalare quindi irregolarità nel rispetto del protocollo che sarebbero stato infranto anche dalla società torinese.

(La Stampa)