Friedkin style, lavoro e passione: il bracciale di Ryan esalta i tifosi

Dan e Ryan Friedkin iniziano a prendere confidenza con la nuova realtà romana, che li osserva e li analizza. Il primo banco di prova è stato il mercato, adesso il prossimo passo - bypassando la fine dell'Opa - è la scelta del ds. I Friedkin se ne stanno occupando in prima persona, c'è la consapevolezza di non poter sbagliare. Forse è per questo che l'annuncio sta tardando, a meno che il ds non sia stato già scelto e si sta attendendo che si liberi dal club di appartenenza. In quest'ottica l'identikit è quello di Campos, che sta facendo di tutto in questi giorni per smarcarsi dal Lille, ma che non vuole spostarsi da Montecarlo - scelta in parte dovuta al fatto che al residenza lo obbliga a sei mesi di soggiorno -. Rimangono in piedi altre piste: Emenalo e Rangnick su tutte.

Domenica, durante Roma-Benevento, si è notato un altro dettaglio che fotografa lo stile dei Friedkin: al gol di Veretout, stringendo il pugno destro, è spuntato dalla manica della giacca di Ryan un braccialetto giallorosso.

(Il Messaggero)