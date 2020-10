Friedkin si è impegnato: 350 milioni per il 100% del club

Dovesse riuscire a prendere davvero il 100% della Roma, Dan Friedkin al 31 dicembre prossimo avrebbe già messo nella Roma circa 350 milioni. Sono i soldi – cash – che il nuovo presidente della Roma ha già o tirato fuori o sta per farlo. Una cifra, però, che potrà essere quantificata esattamente solo il 29 ottobre, al termine dell’Opa. Ma a questi si aggiungerà poi l’integrazione all’aumento di capitale resa nota due giorni fa, con l’ufficializzazione del buco da -204 milioni nel bilancio del 2019/20. Subito dopo la conclusione dell’Opa scatterà quindi anche il delisting, con la Roma che vedrà concludersi la sua era ventennale in Borsa (ci era sbarcata nel maggio 2000). Nell’ultimo CdA, inoltre, si sottolinea come quegli azionisti che decidano di non cedere le azioni a Friedkin potrebbero vedere diluita la propria partecipazione nella Roma, a meno che non decidano appunto di partecipare all’aumento di capitale con un esborso di 0,24 euro ad azione. Ecco anche perché molto probabilmente Friedkin raggiungerà il 100% delle azioni.

(gasport)