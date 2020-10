Friedkin, prima in Europa con la testa al ds

Non nascondiamolo: a tutti i tifosi giallorossi sta facendo piacere che Dan e Ryan Friedkin finora non si siano persi una partita della loro nuova creatura. Anzi, coloro che sono dentro le segrete cose, spiegano come, col lievitare del mercato, entrambi abbiano scoperto il fascino delle trattative e persino delle scelte, guidate forse da un misterioso consigliere straniero che li sta rendendo edotti sui misteri gloriosi e dolorosi del calcio.

In ogni caso, pare proprio che la scelta del direttore sportivo non possa essere portata troppo in là, anche perché il mercato di gennaio è vicino. Così romba ancora la voce di un nuovo incontro londinese con Michael Emenalo, ex dirigente del Chelsea, che aveva già avuto un colloquio con il manager Williamson. C’è chi dice che sia stato lo stesso Ryan a parlare con il dirigente di origine nigeriana, su cui si vocifera di un legame speciale con Luis Campos, possibile sponda dei proprietari. Capitolo direttore tecnico: ricevuto il no di Boban si fa anche il nome di Michele Uva, attuale vice presidente Uefa, come oggetto dei desideri.

(gasport)