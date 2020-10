Friedkin, giorni decisivi per il ds. Campos e Rangnick nomi caldi

I nuovi proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, proseguono il loro lavoro dietro le quinte per rinforzare la struttura societaria giallorossa. Il primo ruolo che i due tycoon texani dovranno colmare sarà quello del direttore sportivo, sul quale il nome ch epiù di tutti sembra in dirittura d'arrivo sarebbe quello di Rangnick. Valutati però anche Orta del Leeds, Emenalo ex Chelsea e Paratici, per il quale si aspetta forse l'assemblea degli azionisti della Juventus di giovedì per conoscerne il futuro. Da capire invece se la figura di Campos potrà rientrare nel progetto Roma, non è infatti chiaro se possa diventare un consigliere dei Friedkin o se sia stato sondato per il ruolo di ds e abbia rifiutato.

(gasport)