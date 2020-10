Friedkin contro Commisso: sfida tra due americani agli antipodi

Non potrebbero essere più diversi: tanto è riservato Dan Friedkin, tanto è esuberante Rocco Commisso. Roma-Fiorentina di domani è la sfida tra due proprietà americane profondamente differenti. Il patron della Fiorentina ha messo la costruzione di un nuovo stadio al centro del progetto, Friedkin, pur ritenendo il nuovo impianto molto importante, ha scelto come base le priorità finanziarie, tra cui i conti da rimettere in ordine e l’uscita dalla borsa. Adesso però sia Commisso sia Friedkin lavorano su due fronti: migliorare a livello aziendale e di comunicazione, far crescere la squadra a livello sportivo. A Trigoria sono più avanti, ma la sensazione è che a Firenze, con il nuovo centro sportivo e forse il nuovo stadio, vogliano mettersi in pari quanto prima.

(Corsera)