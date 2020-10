Friedkin adesso vuole tutta la società per sé

Dopo aver concluso la loro prima sessione di calciomercato, Dan e Ryan Friedkin, i due nuovi proprietari della Roma si preparano a rendere ancora più stabile la società giallorossa. Questo accadrà attraverso precisi passaggi. Il primo passaggio prevede che Dan Friedkin riesca a prendere in mano la maggior percentuale della società, della quale detiene già l'86,6%. Per questo motivo continua a esser portato avanti l'Opa, promossa in agosto da Romulus and Remus Investments Llc. Questa dovrebbe partire il 9 ottobre e terminare il 29 dello stesso mese. Una volta portato a termine si sceglierà se effettuare il delisting, e quindi uscire dalla borsa. Il secondo passaggio è quello relativo al progetto Stadio, in cui Dan Friedkin in persona ha scelto di scendere in campo ed esporsi per far in modo che il progetto sia portato e approvato in aula entro la fine del 2020. Molte cose stanno per cambiare nella Capitale sponda giallorossa.

(gasport)