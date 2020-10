Fonseca: «Volevo vincere, ma alla fine va bene pure così»

La Roma pareggia per 3-3 a San Siro contro il Milan capolista in questo momento in Serie A. Al termine della gara però il tecnico Fonseca può ritenersi soddisfatto, non tanto del risultato, visto che il portoghese avrebbe preferito i tre punti, quanto piuttosto dalla prestazione e soprattutto dalla reazione. I giallorossi infatti sono andati sotto per tre volte consecutive nel risultato e ogni volta sono riusciti a trovare la via del gol. Tutto questo viene confermato anche dal portoghese al termine della gara ai microfoni dei cronisti: «Non è il risultato a cui puntavo prima del via, io la partita la volevo vincere. Ma visto che ci siamo ritrovati a dover inseguire per tre volte penso che alla fine sia un risultato positivo. Di bello c’è che abbiamo fatto tre gol, di brutto che li abbiamo presi. È stata una partita molto equilibrata, dove abbiamo iniziato male, andando subito sotto. Ma poi la squadra ha reagito bene, con coraggio, anche se secondo me abbiamo sbagliato le scelte negli ultimi metri di campo».

(gasport)