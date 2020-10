Fonseca: «Roma al top, lotterà per la Champions»

Paulo Fonseca marca il territorio e specifica di non aver detto che la sua Roma non possa lottare con Milan, Lazio e Napoli per la Champions. Diversi i temi trattati dal tecnico portoghese nel corso della conferenza alla vigilia del match contro il Benevento: dalla necessità di trovare un ds al rapporto con Dzeko, passando per la possibile - difficile - convivenza tra il bosniaco e Mayoral, passando per la duttilità di Lorenzo Pellegrini.

Intanto, però, Fonseca dovrà fare a meno di Calafiori: l'esterno è risultato positivo al test per Covid-19. Ad annunciarlo proprio il classe 2002 su suoi canali social.

(Corsera)