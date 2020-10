Fonseca rischia ma batte lo Young: “Ho fiducia in tutta la squadra”

Comincia bene l’avventura europea della Roma, subito vincente nell’esordio contro lo Young Boys (1-2). Fonseca rischia tanto mandando in campo una formazione piena zeppa di riserve, con Fazio e Juan Jesus da reietti a reintegrati titolari (in una difesa a tre completata da Kumbulla), con Karsdorp e Bruno Peres esterni e il nuovo arrivato Borja Mayoral al posto di Dzeko, tanto per dirne qualcuno. Un turn over pericoloso, ma è proprio il brasiliano Bruno Peres, dopo che il tecnico portoghese ha mandato in campo i pezzi grossi, a pareggiare, prima dell’arrivo del gol-vittoria di Kumbulla.

«Io ho fiducia in tutti i giocatori — difende le sue scelte, Fonseca — è stata una gara difficile, lo Young Boys è un avversario non semplice, hanno vinto le ultime 15 partite in casa. Importante era vincere e abbiamo vinto bene. Abbiamo ancora tante partite fino alla fine, abbiamo fatto riposare qualche giocatore prendendoci qualche rischio ma è stato importante cominciare il girone vincendo. Importante poi per Pau Lopez sentire di nuovo la fiducia, e lui è stato all’altezza. Ora pensiamo a preparare la sfida contro il Milan, di lunedì prossimo. Abbiamo qualche difficoltà in questo momento, vediamo come staranno i giocatori».

(La Repubblica)