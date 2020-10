Fonseca riparte in formula tre

Buone notizie per la Roma, perchè Mancini è risultato negativo al doppio tampone, a da positivo ecco che improvvisamente si trasforma in negativo. Così da indisponibile diventa utilizzabile. «Negativo agli ultimi due tamponi. Destinazione San Siro...». L'annuncio a metà giornata è proprio di Mancini su Instagram. E, pur avendo saltato un paio di allenamenti, fa sapere al tecnico di essere pronto a rispondere alla convocazione che sembra garantita. L'azzurro sta bene e quindi non dovrebbe aver problemi a scendere in campo contro i rossoneri. Se l'allenatore, vedendolo lavorare nella seduta della vigilia, darà l'okay, ecco che la formazione sarà la stessa già proposta contro la Juventus e l'Udinese, con la difesa a tre. Al fianco di Mancini, insidiato comunque da Cristante, Ibanez e Kumbulla che, con gli addestramenti quotidiani, cominciano a conoscersi. Con il ritorno al 3-4-2-1 3-4-2-1, tornano d'attualità anche le candidature di Peres e Karsdorp per la destra, più adatti ad attaccare sulla fascia.

(Il Messaggero)