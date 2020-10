Fonseca rilancia la Roma 2

Stasera contro il Cska Sofia Paulo Fonseca vuole concedere il bis a qualche suo ragazzo, che la settimana scorsa in Svizzera ha steccato. Il tecnico si aspetta molto, ad esempio, da Borja Mayoral, che nella sua prima uscita europea è apparso un corpo estraneo. «Borja è giovane, ha bisogno di adattarsi. Dobbiamo capire che è un giovane che ha bisogno di tempo», le parole del tecnico. Stesso discorso vale per Pau Lopez, scavalcato in campionato da Mirante. Coppa di Pau e Borja, coppa degli spagnoli in generale, visto che questa sera all'Olimpico vedremo anche Villar (al fianco di Cristante) e Carles Perez, anche se quest'ultimo è stato ultimamente debilitato dalla tonsillite. Il turnover, dunque, è scontato, è l'arma dell'allenatore, che ha il compito di centellinare le forze dei titolari per la scalata al quarto posto.

La buona notizia è che in questa Roma sperimentale, ci sarà il ritorno di un vecchio leader, Smalling. Fonseca lo ha preteso, esponendosi pubblicamente durante il mercato, mettendo pressione e imbarazzo alla società. «E' importantissimo per noi vincere contro il Cska per rimanere al primo posto del gruppo. E' anche importante migliorare in difesa. Dobbiamo essere una squadra più concentrata quando iniziamo le partite, perché è troppo importante rimanere con la porta inviolata».

(Il Messaggero)