Fonseca perde Santon per un mese. Carles Perez, rifinitura decisiva

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Stop prolungato per Santon. Il terzino giallorosso era stato costretto a dare forfait per la partita di Europa League contro il Cska Sofia a causa di un problema al flessore alla coscia sinistra avvertito dopo l’allenamento di martedì e gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado. Il laterale salterà le prossime gare della Roma e dovrà stare fermo per circa un mese: l’obiettivo è tornare a disposizione per l’impegno con il Napoli di fine novembre. Nella rifinitura odierna saranno da verificare meglio le condizioni di Carles Perez (ieri normale lavoro di scarico), uscito con un leggero dolore alla coscia dal match europeo. A caldo lo staff medico non ha evidenziato nulla di grave, ma l’ultima seduta prima della Fiorentina sarà utile a testare le sue condizioni oltre ad effettuare le consuete prove tattiche della vigilia.