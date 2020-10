Fonseca, passato da cancellare

Ore 18,55 a Berna, la Roma si riaffaccia nel labirinto dell'Europa League. Competizione che, tornando indietro di 2 mesi e mezzo, ha complicato l'avventura di Fonseca a Trigoria. L'eliminazione del 6 agosto all'Arena di Duisburg, nell'ottavo secco contro il Siviglia rimane il punto più basso del portoghese nel suo percorso in giallorosso. La peggiore delle sue 53 partite. Ko senza storia e strategia sconfessata in pubblico da capitan Dzeko.

Fonseca, tanto per non fars mancare niente, fu eliminato il 3 agosto del 2016 proprio allo Stadion Wankdorf dallo Young Boys che, sconfitto 2-0 a Donetsk dallo Shakhtar all'andata, completò la rimonta a calci di rigore nel 3° preliminare di Champions.

«Farò turnover, fondamentale in questo periodo della stagione», ha dichiarato in conferenza stampa Fonseca, che potrebbe presentare 6 novità dopo la vittoria di domenica sera contro il Benevento: dentro Kumbulla, Villar, Perez e Borya Mayoral nel 4-2-3-1. In più ecco a destra Peres o Karsdorp nel ruolo di terzino. Torna anche Pau Lopez, ultima partita ufficiale proprio a Duisburg. In attacco, ballottaggio tra Pedro e Mkhitaryan. In panchina i capitani Pellegrini e Dzeko: fascia probabilmente a Cristante.

(Il Messaggero)