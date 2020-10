Fonseca non si sente in pericolo: «Ho la fiducia della società, lavoriamo insieme per il futuro»

«Ho totale fiducia in tutti i giocatori ed è importante in questo momento fare turnover. Cinque o sei cambi? Forse anche di più». Paulo Fonseca non fa pretattica, e alla vigilia della gara con lo Young Boys (a Berna, ore 18.55) annuncia una mini rivoluzione. Il portoghese continua a sentirsi saldo sulla panchina. «Sento il supporto della società, lavoriamo insieme per rendere ogni giorno più

forte la Roma».

Senza Smalling e Mancini è quasi certa la conferma della difesa a quattro, con Kumbulla e Ibanez. Probabile il cambio in porta, con Pau Lopez al posto del titolare Mirante, e sulla fascia destra, dove Bruno Peres e Karsdorp sono in ballottaggio con Santon. Davanti alla difesa toccherà a Villar e Veretout, mentre tra i tre dietro alla punta troverà spazio sicuramente Carles Perez. Possibile

l’esordio da titolare di Borja Mayoral, al posto di Edin Dzeko.

(corsera)