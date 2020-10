Fonseca: "Non era facile vincere, qui ha perso pure la Juventus"

Paulo Fonseca ci teneva da matti a ripartire bene in Europa, anche per mettere da parte –almeno per un po’ – quell’ultimo passo dello scorso 6 agosto contro il Siviglia. E la vittoria

di ieri a Berna, in tal senso aiuta eccome. «Non è stata una partita facile, lo Young Boys sul suo campo ha vinto ben 15 partite di fila – dice alla fine l’allenatore della Roma – Non ci dimentichiamo che qui qualche anno fa ha perso anche la Juventus. Era importante vincere questa partita e devo dire che noi lo abbiamo fatto bene».

Con gli occhi sulla sfida di lunedì sera a San Siro, ieri Fonseca ha dato spazio a tanti di quelli che finora hanno giocato di meno. «È importante avere fiducia in tutti i giocatori, abbiamo tante gare da affrontare da qui alla fine - continua il portoghese - Spinazzola? È un grande giocatore e vive un momento speciale, per noi è un calciatore molto importante. Questa volta poi hanno riposato alcuni giocatori ed è stato importante far giocare anche gli altri. Parlo ad esempio di Juan Jesus, Fazio o Pau Lopez, per loro è importante avere una partita come questa. Hanno giocato una buona partita e la cosa mi fa piacere, c’è stata una buona risposta». È evidente, però, come lunedì sera le scelte saranno profondamente diverse da quelle viste ieri a Berna. I titolari torneranno titolari, le riserve faranno ancora le riserve. «Ora c’è il Milan, dobbiamo subito pensare a questa partita qui», ha detto ancora ieri Fonseca.

(Gasport)