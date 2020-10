Fonseca in Europa testa le alternative. Mayoral insidia Dzeko

«Cinque o sei cambi? Si, magari di più», l’annuncio di Fonseca. Per tanti, una prima volta stagionale dal primo minuto, soprattutto per l’asse spagnolo: il portiere Pau Lopez, il regista Villar, il trequartista Carles Perez e il centravanti Borja Mayoral, saranno loro le novità contro lo Young Boys stasera nel primo match di Europa League.

Dei quattro, Villar e Perez si sono

presi un ampio spazio di notorietà

nell’ultimo match, domenica contro il Benevento. Per il portiere sarà la prima occasione di riscatto

dopo la serataccia di coppa ad agosto contro il Siviglia, costata l’eliminazione dall’Europa League.

E il centravanti? Quasi un battesimo, visto che Borja Mayoral non

gioca una partita in Europa da quasi 3 anni. Negli allenamenti a Trigoria il 23enne spagnolo ha colpito, sia da centravanti che a ridosso della punta, nella posizione — per così dire — del connazionale Pedro.

(La Repubblica)