Fonseca: «Ibra? Tengo Dzeko»

Non è così che ragiona Paulo Fonseca: non prepara le partite su un singolo giocatore, nemmeno se questo si chiama Ibrahimovic. Il tecnico portoghese lo ha chiarito nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma. Si coccola invece Edin Dzeko l'allenatore della giallorosso, che deve puntare a vincere anche gli scontri diretti per ottenere quella continuità che renderebbe grandi i suoi.

Intanto crollano - anche in conseguenza del Coronavirus - i ricavi del club. Questo renderà obbligatorio un aumento di capitale da 210 milioni anziché da 150, entro il 31 dicembre 2021.

(Corsera)