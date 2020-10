Fonseca ha deciso, sarà Pellegrini la mente del gioco

La Roma non ha dubbi, Lorenzo Pellegrini deve essere uno dei pilastri della squadra. Non è un caso che Fonseca abbia deciso di mettere il numero 7 giallorosso al centro del suo progetto calcistico. Proprio da Pellegrini deve passare tutto il gioco della Roma, che in fase di impostazione si affida al suo talento per uscire dal pressing avversario o per verticalizzare, visto che Lorenzo le doti per servire i compagni le ha. Se da un lato ci sono però le lodi, dall'altro lato c'è anche chi critica il giocatore, parte della tifoseria infatti reputa il giocatore in calo rispetto alle giocate a cui aveva abituato nella passata stagione. Pellegrini però non se ne cura e continua a lavorare, in attesa soprattutto dell'incontro per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022, che toglierà definitivamente la clausola rescissoria facendo così tutto il possibile per far rimanere il giocatore a Trigoria.

(gasport)