Fonseca: «Frenata normale. Date tempo a Mayoral»

La Roma non va oltre lo 0-0 contro i modestissimi bulgari del Cska Sofia. Fonseca però non si scompone: «È normale vedere gare del genere con tanti cambi, mi assumo questo rischio. Chi ha giocato non può averela stessa intensità degli altri». Delude ancora Borja Majoral: «È alla seconda partita, deve adattarsi al nostro calcio. Diamogli tempo». Da valutare Perez, uscito per un problema muscolare.

Intanto l’Opa procede a rilento. Le adesioni sinora corrispondono allo 0;938% dell’offerta.I Friedkin hanno in mano 1°87,53%. Manca il 2,5% per raggiungere il 90% e dar via al delisting. C'è tempo sino al 6 novembre.

(Il Messaggero)