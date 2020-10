Fonseca felice: i nazionali ritornano con un giorno d'anticipo

Una buona notizia per Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma avrà a disposizione i nazionali con un giorno di anticipo. Già oggi rientreranno Spinazzola, Cristante, Mancini e Pellegrini, oltre a Dzeko, Kumbulla e Mkhitaryan.

Tutti dovranno sottoporsi al tampone per il Covid-19: se i risultati arriveranno in tempo per l’inizio della seduta pomeridiana (prevista alle 16.30) – e in base alle loro condizioni fisiche dopo le gare di ieri – Fonseca potrà aggregarli già oggi al resto della squadra. In caso contrario si alleneranno domani.

(Corsera)