Fonseca contento ma non troppo: «Il coraggio ha sanato gli errori»

Paulo Fonseca può essere soddisfatto. Al termine di una gara intensa, che ha visto la Roma scendere in campo in casa del Milan capolista e pareggiare per 3-3, il tecnico portoghese ha pochi elementi di cui doversi dispiacere. Uno su tutti è la fase difensiva giallorossa che ha regalato due reti ai rossoneri nei primi due minuti del primo e del secondo tempo. Per il resto trova ancora una volta un Dzeko a segno, un Veretout instancabile e infallibile dal dischetto e un Marash Kumbulla goleador, seconda rete consecutiva dopo quella in Europa League contro lo Young Boys. Queste le parole di Fonseca al termine della gara: «È stata una partita molto equilibrata siamo stati bravi a reagire sempre bene e con coraggio ma abbiamo sbagliato troppe volte l’ultimo passaggio. Volevo i tre punti, ma per come si era messa è stato un risultato positivo. I rigori? Non mi va di commentarli, tutti commettiamo degli errori, se l’arbitro ha sbagliato lo ha fatto nei confronti di entrambe le squadre. Vogliamo fare meglio dello scorso anno. Non pensiamo troppo a lungo termine, ora dobbiamo solo battere il Cska Sofia. Vogliamo essere ambiziosi: Juve e Inter hanno investito più di tutti, ce la giochiamo con le altre».

(corsera)