Fonseca: «Basta mercato». Mayoral partema non gioca

Oggi la Roma affronta l'Udinese ma in casa giallorossa continua a tenere banco il mercato. L’arrivo, ieri, nella Capitale, di Borja Mayoral, la trattativa che non si sblocca con lo United per Smalling, le lamentele di Diawara e le parole dell’ex d.s. Gianluca Petrachi non aiutano a tenere alta la concentrazione. Fonseca, però, ci prova: «Preferisco giocare col mercato chiuso, dopo il 5 ottobre potrò lavorare con calma ed elaborare la squadra». Ieri mattina è sbarcato nella Capitale Borja Mayoral, che ha sostenuto le visite mediche e nel pomeriggio è partito con la squadra per Udine. Non potrà giocare, anche se il contratto è stato depositato in Lega calcio, ma è decollato ugualmente con la squadra per stare vicino e conoscere meglio i nuovi compagni.

(Corsera)