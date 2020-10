Fonseca: «Avanti con fiducia, Roma brava con diversi moduli»

Ieri sera contro il Benevento, Edin Dzeko è tornato a segnare: una doppietta, e potevano essere di più, un nuovo inizio dopo le occasioni mancate contro la Juventus e la brutta prestazione di Udine. È uscito a pochi minuti dalla fine, il bosniaco, lasciando il posto a Borja Mayoral (all’esordio) tra gli applausi e i cori d’incoraggiamento dei mille tifosi presenti all’Olimpico: lui ha risposto battendo le mani, con l’espressione non ancora felice ma sicuramente più rilassata rispetto alle ultime gare. Soddisfatto, alla fine, Paulo Fonseca. «Abbiamo disputato una bella gara, siamo fiduciosi, il campionato è lungo ed è solo all’inizio. Siamo stati sempre in controllo della partita, anche se abbiamo concesso troppe occasioni: dobbiamo gestire meglio alcune situazioni». Si sono visti sette gol, ma potevano essere molti di più. «Siamo stati equilibrati, i gol presi sono nati da episodi. È vero però che la serie A non è più un campionato solo difensivo, ma anche offensivo.Èuna cosa positiva, mi piace che le mie squadre creano tante occasioni per fare gol. È bello anche per l’immagine del cacio italiano»

(corsera)