Fonseca attacca: «Critiche ingenerose, penso a lavorare»

È tutta una questione di carattere. Si può riassumere così il momento (pubblico) che sta vivendo Paulo Fonseca. Da una parte c’è il carattere della sua Roma («una squadra che sta bene ed è in fiducia»), dall'altra il suo personale. Col sorriso, come d’abitudine, ma Fonseca lo mette in mostra quando, a Trigoria, gli viene chiesto se non ritenga «ingenerose» le critiche al suo operato che, in campionato, è simile a quello del Milan di Pioli, spesso più considerato. Fonseca dice che pensa «solo al lavoro», ma anche che «la risposta è contenuta nella domanda». Quindi sì, ritiene ingenerose le critiche a lui rivolte, ma guarda avanti. E avanti, stasera, c’è la sfida contro il Cska Sofia e un girone di Europa League che, nelle intenzioni, la Roma vorrebbe archiviare quanto prima per concentrarsi sul campionato.

(Gasport)