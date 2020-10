Fonseca, a Udine scelte obbligate

La Roma si prepara a scendere in campo sabato sera alle 20:45 contro l'Udinese. I giallorossi arrivano dal pareggio contro la Juventus, condito però da una buona prestazione dei giocatori scesi in campo che avrebbero meritato la vittoria. Fonseca a Udine sceglierà di mandare in campo quasi lo stesso undici visto domenica sera, anche perché dal mercato non sono ancora arrivati i giocatori da lui richiesti, vedi Smalling e il vice Dzeko, quindi le scelte sono obbligate. Da valutare eventualmente Pedro, partito titolare nelle prime due gare e che potrebbe andare in panchina, non tanto per dare spazio a Kluivert o Perez quanto per far salire Pellegrini e mettere uno tra Diawara e Cristante in mediana al fianco di Veretout. Kumbulla dovrebbe essere confermato tra i tre di difesa. Unico dubbio a destra, con il ballottaggio Santon-Bruno Peres, visto che Karsdorp non è al meglio fisicamente e si è allenato a parte ieri.

(Il Messaggero)