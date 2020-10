Fiorentina, Castrovilli: "Roma forte, completa e micidiale in fase offensiva"

GASPORT - In una lunga intervista al quotidiano sportivo, il nuovo numero 10 della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha parlato anche del prossimo impegno in campionato contro la Roma, in programma domenica alle 18.00 all'Olimpico. Uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Chi sono i centrocampisti del campionato che le piacciono di più?

«Ci sono davvero tanti calciatori forti, soprattutto italiani, da Barella a Lorenzo Pellegrini, fino a Sensi e Tonali. Poi ci sono anche grandi campioni stranieri come Arthur e Luis Alberto». [...] Cosa teme della Roma?

«È una squadra molto forte, completa. Ha un allenatore, Fonseca, molto preparato a cui piace il bel calcio e tanti giovani che sanno dare del tu al pallone. Bisognerà stare molto attenti perché sono davvero micidiali in fase offensiva, come hanno dimostrato anche contro il Milan, ma dobbiamo cercare di far male con le nostre armi». Cosa prova sapendo che l’estate scorsa grandi club hanno provato a ingaggiarla?

«Se così fosse, di certo fa piacere che grandi club abbiano mostrato apprezzamento. Ma al di la di questo io penso solamente alla Fiorentina». [...]