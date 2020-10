Fienga: «Per una squadra più forte favorite il delisting»

Giovedì 29 ottobre si concluderà l’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria (Opa), che potrebbe portare il club all’uscita dalla Borsa. Il CEO Fienga ha dichiarato: «Se i nostri azionisti di minoranza accettassero l’offerta consentirebbero di far progredire la Roma nel programma di potenziamento e, di conseguenza, di investire più risorse nel rafforzamento della squadra. Si prevede di proseguire con l’aumento del capitale, essenziale per supportare il club dentro e fuori dal campo. In sostanza, si godrà di molti vantaggi dal buon esito dell’Opa e dal possibile delisting. Vogliamo tutti la stessa cosa per la Roma: con l’azionista di maggioranza stabilizzeremo la situazione economico-finanziaria al fine di avere sempre una squadra sostenibile e competitiva in Italia e in Europa».

Al momento ha aderito all’Opa meno dell’1%, ma in genere l’accelerazione avviene allo sprint. L'"entourage" della nuova proprietà, inoltre, non segnala la volontà di cercare partnership se non quella con Vitek per Tor di Valle. Infine, il nuovo aumento di capitale sarà varato a inizio 2021.

(Gasport)