Alla Roma il sorteggio di Europa League è andato bene. Gruppo abbordabile per i giallorossi che potrebbero avere qualche problema in più con gli Young Boys che due anni fa a Berna misero alle corde la Juve di Ronaldo e Dybala. Fuori casa, altra storia. E in casa lo stadio non sarà certo pieno. Non sembrano all’altezza nè il Cluj (Romania) nè i bulgari del Cska Sofia che hanno avuto la meglio sul Basilea e schierano l’italiano Beltrame, ex primavera Juve.

(Gasport)