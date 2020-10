Emenalo vicino. C’è l’incontro

Sfumati definitivamente Rangnkik e Paratici e defilatosi prepotentemente Boldt, Michel Emenalo è il candidato forte per il ruolo di ds della Roma. Ad alimentare il tutto un incontro londinese con una sensazione: è salito nella classifica di gradimento dei Friedkin. Ad alcuni amici ha raccontato che l’ultimo contatto con la società è stato proficuo preannunciando novità a breve. La cautela evidentemente è dettata dal Covid. Ma l’idea è questa: prendere un capo scout (indipendentemente dalla qualifica di direttore sportivo) ed affiancargli un supervisore tecnico. Per questo nei giorni scorsi era stato contattato Boban, che ha rifiutato. Anche perché Emenalo non è un negoziatore ma uno scopritore di talenti. Al Chelsea ha scovato Salah e De Bruyne, per esempio.

(corsport)