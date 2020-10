ElSha ci riprova: Roma a gennaio

Stephan El Shaarawy sta vivendo un periodo un po’ strano perché il campionato cinese (ha un contratto ricchissimo fino al 2022 con lo Shanghai Shenhua) è finito da un mese e perché la quarantena gli impone di trattenersi in Italia per rispondere alla convocazione di Mancini. In estate il suo ritorno alla Roma è andato a monte per una questione di tempi, ma il ricongiungimento con i giallorossi è ancora possibile. Fonseca ha infatti chiesto alla società un altro giocatore offensivo per arricchire la rosa e ha indicato proprio El Shaarawy. Suo fratello non ha mai perso i contatti e sta provando a convincere lo Shanghai a liberare Stephan per l’inverno, quando ripartirà la stagione cinese.

(Corsport)