Roma, Dzeko rinnova. Friedkin sceglie due nuovi dirigenti

I due nuovi proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, continuano a lavorare sul fronte societario per rafforzare lo scheletro del club e individuare il prima possibile una figura in grado di ricoprire il ruolo di direttore sportivo, e si cerca la figura collante tra società e squadra in cui si fanno i nomi di Umberto Gandini, già Ceo della Roma, e Zvonimir Boban. Tra i temi però sul tavolo dei due presidenti c'è anche quello relativo ai rinnovi di contratto tra cui figurano i nomi di Pellegrini, Zaniolo, Calafiori, per il quale i colloqui sono già in fase avanzata, e di Edin Dzeko. Il capitano giallorosso infatti sarebbe pronto a rinnovare fino al 2023 così da permettere al club di spalmare il suo ingaggio di 7,5 milioni netti per un altro anno, pesando meno sulle casse giallorosse.

(corsport)