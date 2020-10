Dzeko tiene testa al Diavolo e a Ibra. Kumbulla goleador

La striscia di risultati utili della Roma si allunga a 13. I giallorossi infatti nella serata di ieri sono scesi in campo nell'ultima gara della quinta giornata di campionato contro il Milan. Il risultato finale vede il punteggio di 3-3, con le reti di Dzeko, Veretout e di Kumbulla, alla seconda rete consecutiva dopo quella in Europa League. Molte le disattenzioni difensive sulle quali Fonseca dovrà lavorare in questi pochi giorni prima della gara contro il CSKA Sofia, in programma giovedì, ma il tecnico può dirsi soddisfatto. La partita di giovedì sarà però fondamentale nella scelta degli interpreti, visto che domenica sera alle 18:00 sempre all'Olimpico la Roma scenderà in campo nuovamente contro la Fiorentina in una gara fondamentale per la classifica finale della Serie A, e quindi per il quarto posto.

(La Repubblica)