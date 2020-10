Una nuova sicurezza quella acquisita dalla Roma, che stasera punta a battere il Milan senza timori reverenziali, come ammesso anche dal tecnico Paulo Fonseca in conferenza stampa. Per dimostrare di potersi sedere al tavolo delle grandi i giallorossi hanno bisogno di continuità, e il tecnico portoghese la inseguirà avendo a disposizione, fra gli altri, anche Gianluca Mancini, negativo al test per Coronavirus poche ore dopo la notizia del suo contagio.

(Gasport)