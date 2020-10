Dzeko: il bomber "ceduto" ha perso sorriso e gol

Non si può parlar di crisi, ma per uno come Edin Dzeko non è normale iniziare il campionato senza nemmeno segnare un gol. Non era mai successo nei suoi primi 5 anni romanisti, lo scorso anno furono addirittura 4 nelle prime 6. Quest'anno, però, il capitano giallorossi si era convinto di dover andar via sul serio dalla Capitale, con la Juventus che era una destinazione gradita, ed è forse anche per questo che il suo campionato non è mai cominciato. Al di là dello 0 sulla casella gol, ci sono anche gli errori contro i bianconeri e la brutta prova di Udine. E il dibattito si apre, tra chi avrebbe sposato una sua cessione e chi no, ma ora la Roma ha bisogno di lui, poi a gennaio si vedrà. A far ritrovare il sorriso al bosniaco potrebbe essere il ritorno di El Shaarawy, con cui si era trovato molto bene.

(Il Messaggero)