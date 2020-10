Dzeko, gol e paradossi

Numeri su numeri, eppure qualcuno storce il naso su Edin Dzeko. Non è un bomber autentico, è poco cattivo, ma in campionato dal suo arrivo in Italia nel 2015 ha segnato 80 gol. Meglio di lui solo Totti, Pruzzo, Amadei e Montella. È un tipo particolare, molti lo raccontato permaloso e soffre gli umori esterni, ma è un professionista che ama il suo lavoro e la Roma.

Il problema che gli viene attribuito è l'ingaggio. Negli anni Inter, Chelsea e Juventus lo hanno corteggiato e almeno Conte lo vorrebbe anche a gennaio. Ora Dzeko e la Roma sono tornati insieme e chissà quando durerà questo matrimonio, calcolando anche che è un classe 1986 e in futuro quel ruolo dovrà per forza di cose essere occupato da un altro attaccante più giovane. Milik resta in ballo, ora il concorrente è Borja Mayoral.

Tornando ai numeri: sono 80 in campionato e 108 in totale con la Roma (15 in Champions, 11 in Europa League, 2 in Coppa Italia).

(Il Messaggero)