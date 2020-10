Due gare di fila senza subire gol? Mai con Paulo

La Roma si prepara a scendere in campo nella giornata di domenica contro il Benevento. I giallorossi sono a caccia della seconda vittoria consecutiva, dopo l'1-0 conquistato a Udine, anche se il tecnico Fonseca spera di riuscire a mantenere la porta inviolata per la seconda volta consecutiva. Nel suo secondo anno di gestione sarebbe la prima volta. La Roma infatti anche nello scorso campionato non è riuscita a evitare di subire gol per più di una gara e al termine del campionato, con 51 gol subiti, è riuscita solo in sette occasioni a realizzare un clean sheets. In questo senso nella storia giallorossa il migliore era stato Pellizzoli, che stabilì il record di non subire reti per 774 minuti nel 2003. Meglio di lui solo quattro portieri in Serie A: Buffon, Rossi, Zoff e Da Pozzo.

(corsera)