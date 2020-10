Dopo l'ingresso di Amazon c'è Dazn in pole per i diritti tv della Champions

Le abitudini degli spettatori televisivi dei tifosi della Champions League stanno per cambiare radicalmente. Sembra infatti che l'intero pacchetto dei diritti tv sarà acquistato da Dazn per il triennio che arriverà fino al 2024, mentre anche Amazon avrebbe ottenuto di trasmettere un match del mercoledì sera sul proprio servizio di streaming Amazon Prime. Niente più Sky o Rai quindi, mentre Mediaset potrebbe restare in lizza per la trasmissione in chiaro di un match della competizione.

(Il Giornale)