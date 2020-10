Diritti tv Champions: c'è Amazon

Tra conferme e novità nella giornata di ieri sono stati assegnati in maniera ufficiosa i pacchetti televisivi del triennio 2021/2024 della Champions League. Le conferme riguardano sempre Sky e Mediaset, che nonostante all'inizio sembrava si stessero per tirare fuori alla fine hanno mantenuto le loro posizione. C'è da capire ora come verranno divise le gare del martedì e del mercoledì, oltre che la finale della competizione. La novità è rappresentata dall'ingresso della piattaforma OTT gestita da Amazon che trasmetterà la migliore gara del pacchetto del mercoledì. Sarà infatti necessario, qualora si voglia vedere un big match, accedere ad Amazon Prime che trasmetterà la gara. La stessa società di Bezos ha acquistato i diritti per la Supercoppa. Rimane fuori alla fine Dazn che non è riuscita a inserirsi.

