Diawara torna ed è positivo: "Ma sto bene, tornerò presto"

La Roma riaccoglie a Trigoria tutti i giocatori di rientro dalle proprie Nazionali e spera di non dover perdere più elementi in vista della gara di domenica sera contro il Benevento di Inzaghi. Sicuro di non avere una maglia da titolare è Amadou Diawara, che ha comunicato tramite il proprio profilo Instagram di aver contratto il Covid-19 mentre si trovava in ritiro con la propria Nazionale. Il giocatore sta bene e sarà costretto a rimanere in isolamento per i prossimi giorni, almeno finché i nuovi test non risulteranno negativi.

(Il Messaggero)