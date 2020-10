Diawara torna dal Portogallo e risulta positivo: «Ma non ho sintomi»

LEGGO (F. BALZANI) - «Sono positivo al coronavirus, spero di uscirne presto». C’è anche Diawara tra i tanti contagiati della serie A in questo ottobre di paura e preoccupazione per il calcio italiano. Il centrocampista della Roma lo ha comunicato ieri sera dal suo profilo Instagram: «Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister prima possibile».

Una sfortuna che prosegue per Diawara protagonista (senza colpe) del mancato inserimento in lista under col Verona che è costato la sconfitta a tavolino per la Roma a settembre e messo nel mirino da Fonseca dopo le parole fuori posto del suo agente che ne rivendicava la titolarità. Ora l’ex Napoli starà fuori almeno 10 giorni. Va detto che nell’ultima settimana Diawara non ha avuto contatti con nessuno a Trigoria perché impegnato con la nazionale della Guinea in Portogallo. Anzi, l’origine della positività nasce proprio lì: dopo la positività di suoi cinque compagni di squadra la federazione ha annullato tutti gli impegni e ha rimandato i giocatori a casa. Diawara, rientrato a Roma, ha fatto subito un tampone ed è risultato positivo. Stamattina, invece, a Trigoria si aspettano i risultati dei test del gruppo squadra dopo che tre ragazzi del settore giovanili (di cui un Primavera) sono risultati positivi al Covid.

UNDER 21 STOP - A proposito di nazionali (forse inopportune in questo momento) c’è da registrare dopo i troppi contagi la scelta della Figc che ha deciso, in via precauzionale, che sarà la Nazionale Under 20 ad affrontare la Repubblica d’Irlanda stasera per le qualificazioni al campionato europeo under 21.

LA SERIA CAMBIA ? - La stessa Figc potrebbe oggi cambiare i calendari di serie A per far fronte al nuovo boom di positivi.