Diawara positivo. L’idea di Fonseca staffetta tra i pali

La Roma riabbraccia i propri Nazionali e si prepara a riprendere gli allenamenti a Trigoria in vista della gara di domenica sera alle 20:45 contro il Benevento. I giallorossi ieri sono stati sottoposti al giro dei tamponi, dove sono risultati positivi solo tre ragazzi della Primavera e Amadou Diawara, che non è entrato in contatto con nessun altro esponente del gruppo squadra e probabilmente è stato infettato nel ritiro della propria Nazionale. Intanto Fonseca pensa alla formazione da mandare in campo nella quarta giornata di campionato, con la testa però alla prima gara di Europa League contro lo Young Boys dove potrebbe scegliere di rimettere in mezzo ai pali Pau Lopez, portiere spagnolo sul quale il portoghese sta lavorando per fargli ritrovare la sicurezza perse nella seconda metà della scorsa stagione.

(La Repubblica)