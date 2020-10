Diawara ha una missione: cambiare le gerarchie in mezzo

Amadou Diawara punta a convincere Paulo Fonseca. In questo primo scorcio di campionato il centrocampista guineano è finito un po’ ai margini. Colpa anche di una forma che tarda ad arrivare e le parole del suo procuratore, Daniele Piraino, che hanno finito con l’irritare il tecnico romanista. “Se pensa di condizionarmi in questo modo sbaglia“, ha detto Fonseca, commentando la richiesta pubblica di chiarimenti alla società giallorossa da parte dell’agente di Amadou.

La Roma ha provato a lungo in estate a vedere se c’era la possibilità di piazzarlo altrove, soprattutto andando a caccia di una plusvalenza che sarebbe stata importante per i conti. Un discorso era stato aperto con l’Arsenal, con i Gunners che sembravano fortemente interessati ma che alla fine hanno lasciato cadere ogni possibilità di portarlo a Londra. Così Diawara è rimasto, consapevole però che quest’anno il destino per lui sarebbe stato molto diverso.

(Gasport)