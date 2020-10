Diawara-Calafiori: la Roma in attesa

Diawara e Calafiori sono stati entrambi fermati dal Covid-19. Due assenze pesanti, perché limitano le rotazioni in ruoli chiave e fanno sì che alcuni elementi vengano impiegati fuori posizione (come accaduto ad esempio a Berna con Peres) oppure debbano giocare praticamente sempre (Spinazzola ha disputato 540 minuti sui 600 stagionali). Diawara è uscito di scena ormai da 19 giorni, Calafiori da 14. L'appuntamento messo in agenda dal guineano è lunedì, quando si sottoporrà ad un nuovo tampone molecolare per capire se potrà tornare ad allenarsi con i compagni. Il suo ingresso nelle rotazioni di Fonseca sarebbe fondamentale. Dopo la partenza sprint, Veretout nelle ultime due partite è sembrato in leggera flessione. Villar alterna buone prestazioni ad altre deludenti. Il ritorno di Amadou regalerebbe anche un minimo di equilibrio in più.

(Il Messaggero)