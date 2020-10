Fiorentina-Roma Primavera, in programma oggi alle 13, è soprattutto la sfida tra Alberto Aquilani e Alberto De Rossi. Aquilani, da quest’anno nuovo allenatore dell’Under 19 viola (e ad agosto ha già vinto una Coppa Italia, in finale contro il Verona), faceva parte dei «Pulcini 1984», la prima squadra allenata in giallorosso da De Rossi senior. Aquilani con De Rossi vinse allo scudetto Giovanissimi Nazionali nel 1999.

(Corsera)