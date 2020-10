Dazn è intenzionata a presentare un'offerta per acquisire l'intero pacchetto dei diritti tv della Champions League. Tra lunedì e martedì l'Uefa aprirà le le buste per le immagini 2021-2024, oggetto di un'asta da 220-240 milioni. I diritti interessano anche a Sky Italia che non può puntare all'esclusività delle immagini, e ad Amazon che punterà ad acquisire alcuni match. Rai e Mediaset pensano alla possibilità di ottenere alcune partite in chiaro.

(Milano Finanza)