Le espressioni sono diverse, la voglia è la stessa. In stile più “italiano” Commisso, espansivo e intenso anche in tribuna. In apparenza freddo e distaccato Friedkin. Anzi i Friedkin, perché il figlio è l’ombra del padre. Modi opposti, influenzati dalle diverse origini, accomunati però dalla passione. Roma-Fiorentina è anche questo: proprietari arrivati da lontano che vivono le loro squadre molto da vicino.

(Gasport)