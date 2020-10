Dalla Champions League alla cucina, Prime Video sfida Sky e Netflix

Amazon va al galoppo alla conquista dello spazio televisivo italiano. In base alle indiscrezioni sull'asta, il potente gruppo di Jeff Bezos offrirà ai propri abbonati su Prime Video in esclusiva sedici di Champions League match del mercoledì sera per il triennio 2021-2024. Più la Supercoppa. Insomma, un colpo importante per la pay tv che vuole conquistare gli spettatori italiani ingolosendoli con il calcio. Amazon ha annunciato la nuova prossima serie, Everybody Loves Diamonds, e a seguire, Covid permettendo, nel corso del 2021 Dinner Club, show di cooking ironico e itinerante (ma solo in Italia per via della pandemia) con Carlo Cracco e delle amiche speciali: Littizzeto e Ferilli.

(Il Giornale)