Dal Pino risulta positivo. Gravina in autoisolamento

Mentre in Italia il mondo del calcio discuteva il da farsi in merito alla gara tra Juventus e Napoli, in cui a giocare un ruolo fondamentale è stato ancora una volta il Covid-19, è arrivata nella giornata di ieri la notizia della positività del presidente della Lega Serie A Dal Pino. Questo fatto, che ha portato anche il Presidente Gravina ad autoisolarsi essendo entrato in contatto con quest'ultimo, costringe il rinvio della riunione di venerdì in Lega in cui si doveva discutere e decidere il da farsi in merito alla questione diritti tv. Questa verrà spostata a martedì e sarà fatta non più in presenza ma in video. Intanto le due media company, Cvc Advent e Fsi e l'asse Bain-Nb Renaissance, attendono dopo aver formulato le loro ultime proposte già presentate alle squadre di Serie A.

(corsera)