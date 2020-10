Da piazza Epiro a Trigoria. Totti e il padre, sceriffo nell’ombra

La Roma piange per la scomparsa di Lorenzo Totti, conosciuto ai molti come Enzo o meglio come "lo Sceriffo". Il padre dello storico capitano giallorosso Francesco Totti, che nella giornata di ieri si è spento allo Spallanzani dopo esser stato ricoverato a causa del Covid-19, che non è riuscito a superare a causa di problemi di salute pregressi. "Lo Sceriffo" era un punto di riferimento per tutti nella Capitale, amato anche da molti altri giocatori giallorossi vedi De Rossi, Perrotta o Cassano che era stato ospitato nella sua casa dell'Axa quando era arrivato nella Capitale. Sempre presente per seguire il figlio in giro per l'Italia, ma mai con la volontà di metterlo in ombra, lo seguiva silenzioso per non rubare mai neanche per errore la luce di quell'indiscusso talento che era Francesco.

(La Repubblica)